Vettel und Schumacher ausgeschieden : Leclerc rast auf die Pole beim Italien-Heimrennen

Monza Die Tifosi jubeln und hoffen auf einen Heimsieg für Ferrari: Charles Leclerc ist in Monza auf die Pole Position gerast. Mick Schumacher und Sebastian Vettel starten beide weit hinten.

Charles Leclerc strahlte nach seiner Traumrunde und gab den jubelnden Tifosi Hoffnung auf einen Sieg beim Ferrari-Heimspiel. „Wahnsinn“, sagte der Fanliebling, nachdem er in Monza auf die Pole Position zum Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) gerast war - und das Autodromo Nazionale zum Beben gebracht hatte: „Hoffentlich können wir morgen wie 2019 abliefern.“ Vor drei Jahren hatte Leclerc in Monza gewonnen und eine Party in „Rot“ gefeiert.