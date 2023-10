„Ich liebe diese Strecke“ Leclerc jubelt nach Verstappen-Fehler über Pole Position

Verstappen hatte sich vor zwei Wochen in Katar vorzeitig den dritten WM-Titel gesichert, nachdem die Konstrukteurs-WM bereits zugunsten von Red Bull entschieden war. In Austin, dem zweiten von drei US-Gastspielen des Jahres, peilt er eigentlich seinen 50. Formel-1-Erfolg der Karriere an. Zuvor steht am Sonntag das Sprintrennen (0 Uhr MESZ/Sky) an. Die Startreihenfolge für den Sprint wird am Samstagabend (19.30) ermittelt.