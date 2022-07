Ferrari-Sieg in Spielberg : Leclerc lässt Verstappen-Fans verstummen – Schumacher beeindruckend

Spielberg Der Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat das Formel-1-Rennen in Spielberg gewonnen. Der deutsche Pilot Mick Schumacher beeindruckte mit einer starken Leistung.

Charles Leclerc hat die Orange Army zum Schweigen gebracht und sich mit einem dominanten Sieg über Max Verstappen im Titelrennen der Formel 1 zurückgemeldet. Nach genau drei Monaten voller Frust und Pannen stand der Ferrari-Pilot in Spielberg endlich wieder ganz oben auf dem Podest - ausgerechnet in der Höhle des Löwen, beim Heimspiel von Verstappens Red-Bull-Team, führte er den Niederländer mit drei Überholmanövern geradezu vor.

Eine große Enttäuschung bot das Wochenende für Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel , der nach schwachem Qualifying und schwachem Sprint am Samstag auch den Grand Prix am Ende des Feldes als 17. beendete.

Verstappen dagegen hatte immerhin den Sprint am Samstag gewonnen, insgesamt schmolz sein Vorsprung in Österreich aber leicht zusammen. Noch 38 WM-Punkte liegt er nun vor Leclerc, der wieder Gesamtzweiter ist. Zuletzt hatte er am 10. April in Australien gewonnen, es folgten zahlreiche unverschuldete Rückschläge.