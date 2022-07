Großer Preis von Frankreich : Leclerc im ersten Formel-1-Training vor Verstappen

Charles Leclerc konnte sich beim ersten Training in Frankreich durchsetzen. Foto: dpa/Manu Fernandez

Le Castellet An diesem Wochenende steigt der Große Preis von Frankreich in Le Castellet. Beim ersten Training konnte sich der Monegasse Charles Leclerc vor seinem Rivalen Max Verstappen durchsetzen.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist im ersten Training vor dem Großen Preis von Frankreich die schnellste Runde gefahren. Der 24 Jahre alte Monegasse verdrängte am Freitag in Le Castellet Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull mit 0,091 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Rang drei belegte bei großer Hitze und 59 Grad Asphalttemperatur der Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari mit 0,338 Sekunden Rückstand. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin auf Position 14, Mick Schumacher wurde im Haas-Rennwagen nur 16.

Das ist der Stand in der Fahrerwertung

Vor dem 300. Grand-Prix-Start seiner Formel-1-Karriere am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) pausierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Sieger der Frankreich-Rennen von 2018 und 2019 überließ sein Mercedes-Cockpit dem Niederländer Nyck de Vries. Im Laufe einer Saison müssen junge Fahrer ohne große Erfahrung von einem Team in zwei Trainings eingesetzt werden. Hamilton (37) entschied sich dafür, seinen Platz in Le Castellet einmalig zu räumen. Der 27 Jahre alte de Vries kam im Silberpfeil auf Platz neun.