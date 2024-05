Ferrari-Pilot jubelt Leclerc besiegt Heim-Fluch und triumphiert in Monaco

Charles Leclerc hat seinen Heim-Fluch überwunden und weit vor dem erschreckend schwächelnden Max Verstappen zum ersten Mal den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen. Der 26 Jahre alte Ferrari-Pilot, geboren in Monte-Carlo, fuhr am Sonntag von der Pole Position aus den Sieg bei einem der prestigeträchtigsten Rennen des Motorsports ein. Er wurde von Fußball-Superstar Kylian Mbappé mit der Zielflagge als Erster abgewunken und durfte sich auf das traditionelle Fürsten-Dinner am Abend freuen.