Überraschung in der Formel 1 : Stroll holt im Regen von Istanbul seine erste Pole - Vettel Zwölfter

Überraschung in der Formel 1

Istanbul Lance Stroll hat im Qualifying zum Großen Preis der Türkei für eine Überraschung gesorgt. Der Kanadier von Racing Point holte sich die Pole Position. Lewis Hamilton geht von Startplatz sechs ins Rennen, Sebastian Vettel ist Zwölfter.

Einen Tag vor seiner möglichen Krönung zum Rekordweltmeister stand Lewis Hamilton wie die gesamte Formel 1 erst mal im Regen. Und im Schatten. Von Lance Stroll nämlich, der 22-Jährige im Racing Point raste am Samstag auf nasser, rutschiger Strecke zur Pole Position beim Großen Preis der Türkei. Und setzte für Sebastian Vettel s künftiges Team ein echtes Ausrufezeichen.

Bei schwierigsten Bedingungen funktionierte Hamiltons sonst so überlegener Mercedes nicht besonders gut, für den Engländer reichte es nur zu Startplatz sechs - seine Chancen, sich schon am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) vorzeitig den siebten WM-Titel zu sichern und mit Michael Schumacher gleichzuziehen, sind dennoch bestens.

Mit dem Kampf um die Pole hatten die Silberpfeile bei außergewöhnlichen Bedingungen nichts zu tun. Max Verstappen im Red Bull schien lange Zeit am stärksten, wurde am Ende aber abgefangen. "Mir fehlen die Worte, so etwas konnte man nicht erwarten", sagte Stroll. Das starke Ergebnis für Racing Point machte Sergio Perez als Dritter perfekt, der Mexikaner muss nach der Saison für Vettel weichen. Das Team heißt ab 2021 Aston Martin.