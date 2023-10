Verstappen feiert dritten WM-Titel Glückwunsch, „Super-Max“ – jetzt reicht es dann aber auch

Er hat es wieder geschafft! Max Verstappen hat den Weltmeistertitel zum zweiten Mal in Folge verteidigt. Der Niederländer sicherte sich mit einem zweiten Platz im Sprint Rennen von Katar den Titel. Dabei sind noch sechs Rennen und zwei Sprints zu absolvieren, in denen noch 172 Punkte noch zu vergeben sind. Der 26-Jährige zeigte in dieser Saison Rennen für Rennen, welche beeindruckende Qualität er mitbringt und fuhr eine der erfolgreichsten Formel-1-Saisons der Geschichte ein. Seine Punkte alleine würden Red Bull zum Titel in der Team-WM reichen.