Formel 1 : Imola-Comeback wird zum Geisterrennen

Imola Ursprünglich sollten mehr als 13.000 Zuschauer beim Rennen in Imola auf der Tribüne sitzen. Doch daraus wird nichts. Der Große Preis der Emilia-Romagna wird hinter verschlossenen Toren stattfinden.

Bei den vier vorherigen Rennen in Mugello (3000), Sotschi (30.000), am Nürburgring (13.500) und in Portimao (27.500) waren noch Fans zugelassen.

Der Grand Prix der Emilia-Romagna ist die dritte Station der Pandemie-Saison in Italien und findet an nur zwei Tagen am Samstag und Sonntag statt. Letztmals wurde 2006 in Imola gefahren.