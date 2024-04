Frühzeitige Entscheidung Kein Wechsel – Alonso bleibt bei Aston Martin

Eine der größten Personalfragen fürs kommende Jahr in der Formel 1 ist geklärt: Fernando Alonso wird weder zu Mercedes, noch zu Red Bull wechseln. Der 42 Jahre alte Spanier hat seinen Vertrag beim britischen Rennstall Aston Martin am Donnerstag verlängert. „Es ist ein Lebensprojekt“, betonte Alonso am Donnerstag in einer virtuellen Medienrunde. Über die genaue Dauer seines neuen Vertrags machte er keine Angaben, es sei aber der längste, den er in seiner Karriere unterschrieben habe.