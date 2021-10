Strafe für Weltmeister : Hamilton fährt Bestzeit – wird aber zehn Startplätze zurückversetzt

Istanbul Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird nach einem regelwidrigen Motorenwechsel beim Großen Preis der Türkei strafversetzt. Der Mercedes-Pilot muss am Sonntag in Istanbul zehn Positionen weiter hinten starten.

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass am Rennwagen von Hamilton, der die Fahrer-WM mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) anführt, ein Austausch sämtlicher Motor-Komponenten vorgenommen wird. Dies hätte einen Start vom Ende des Feldes bedeutet, wie ihn Verstappen beim vorherigen Rennen in Russland in Kauf genommen hatte. Diese Option zu ergreifen, steht Mercedes bis zum Qualifying am Samstag allerdings noch offen.