Formel 1 Warum dieser Fahrer der perfekte Hamilton-Nachfolger wäre

Die Qualitäten des Emmerichers werden im Paddock geschätzt. Spätestens seit seinen sensationellen Auftritten bei Racing Point, später Aston Martin, als Ersatzfahrer. Hülkenberg ist einer der besten Fahrer in der Qualifikation. Dies bewies er auch wieder beim ersten Rennen der Saison 2024 in Bahrain, als er den eigentlich unterlegenen Haas wieder einmal in die Top zehn führte. Immer wieder qualifizierte er sich mit seinem Haas - dem schlechtesten Auto der Team-WM - in der vergangenen Saison sogar vor Sergio Perez im überlegen Red Bull. Was aber, ehrlicherweise, nicht nur an Hülkenbergs Qualitäten lag. Hinzu werden ihm Fähigkeiten nachgesagt, ein Auto durch sein Feedback entwickeln zu können. Etwas, das Mercedes gerade sucht, um wieder nach vorne kommen zu können.