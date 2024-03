“Red Bull dominiert, aber Bravo Bearman!“ Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Saudi-Arabien

„Independent“: „Max Verstappen fährt beim Grand Prix von Saud-Arabien den nächsten souveränen Sieg ein, während der britische Teenager Ollie Bearman ein Traumdebüt erlebt und als Siebter sogar Lewis Hamilton schlägt. Obwohl Verstappen 24 Stunden vorher noch nach der nächsten Wende in der Red-Bull-Saga gedroht hatte, das Team zu verlassen, legt er nach seinem Auftaktsieg in Bahrain nach mit einem weiteren komfortablen Triumph in seiner alles erobernden Maschine - bemerkenswerte 19 Siege in 20 Rennen (saisonübergreifend).“