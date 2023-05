„Verstappen macht alle platt“ Pressestimmen zum Großen Preis von Miami

Österreich

„Kronen Zeitung“: „Verstappen: Das schaffte zuletzt F1-Legende Lauda. Was für eine spektakuläre Aufholjagd von Max Verstappen in Miami! Der Red-Bull-Pilot, der am Sonntag nur von Startplatz neun aus ins Rennen gegangen war, flog durchs Feld und schnappte sich am Ende den Sieg.“