Nach Rennen in Ungarn : Formel-1-Star Vettel wird womöglich für Regenbogen-T-Shirt bestraft

Budapest Dem deutschen Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel droht wegen des Tragens eines Regenbogen-T-Shirts vor dem Rennen in Ungarn eine Strafe. Das gab er selbst bekannt.

„Es ist beschämend für das Land“, hatte Vettel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz gesagt. Er könne nicht verstehen, warum die Regierung so damit kämpfe, dass die Menschen einfach frei leben könnten, wie sie wollten.

Sportlich hatte Vettel einen glänzenden Tag erwischt. In einem verrückten PS-Thriller in der Puszta mit Massencrash, Regen und Reifenpoker hat er den ersten Sieg seit fast zwei Jahren nur knapp verpasst. Lewis Hamilton eroberte hingegen trotz Taktikpanne dank einer wilden Aufholjagd die WM-Führung zurück. Vierfach-Champion Vettel musste sich in einem mitreißenden Großen Preis von Ungarn am Sonntag nur dem 24 Jahre alten französischen Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine geschlagen geben. Dem 34-Jährigen fehlten auf dem Hungaroring im Aston Martin 1,8 Sekunden.