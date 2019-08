Formel 1 in Ungarn : Hamilton mit Rekordzeit im Abschlusstraining, Vettel nah dran

Formel 1 in Ungarn

Budapest Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat in seinem Mercedes auch die Qualifying-Generalprobe beim Großen Preis von Ungarn gewonnen. Der Kampf um die Pole Position könnte aber spannender werden als erwartet.

Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im letzten Freien Training vor der Qualifikation beim Großen Preis von Ungarn in Streckenrekordzeit auf Platz eins gerast. Der Hungaroring-Rekordsieger mit bisher sechs Erfolgen verwies am Samstag in seinem Mercedes Max Verstappen allerdings nur um 13 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz, Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari hatte lediglich 82 Tausendstel Rückstand.