Mail: "Süß und sauer. Hamilton zwang sich, so gut wie es seine grüblerische Stimmung zuließ, zu einem Lächeln, als 'We Are The Champions' geschmettert wurde. Hut ab vor Mercedes, das zum sechsten Mal in Folge den Konstrukteurstitel gewonnen hat. Aber der Moment des kollektiven Ruhms wurde getrübt durch die lauten Zweifel des Mercedes-Stars an der Strategie, die ihn den möglichen Sieg beim Großen Preis von Japan kostete. Er verbrachte das Rennen damit, Fragen zur zweifelhaften Taktik zu stellen, und dachte immer noch über darüber nach, als die Motoren abgestellt waren und die Champagnerkorken knallten."