Formel 1 in Spielberg : Vettel und Leclerc nach Unfall früh ausgeschieden

Spielberg Sebastian Vettel ist im zweiten Formel-1-Rennen der Saison in Österreich schon nach einer Runde ausgeschieden. Der deutsche Ferrari-Star kollidierte kurz nach dem Start in Kurve drei mit seinem Stallrivalen Charles Leclerc.

Roter Totalschaden in Spielberg: Sebastian Vettel und Charles Leclerc sind sich wieder in die Quere gekommen, anstatt der erhofften Wende zum Guten erlebte Ferrari beim zweiten Formel-1-Lauf auf dem Red-Bull-Ring nach einem Crash der Teamkollegen den GAU.

Kimi's start Kimi had best view for Ferrari's crash pic.twitter.com/W6s5iL2Bvy

"Ich weiß nicht, welche Lücke Charles gesehen hat", sagte Vettel am RTL-Mikrofon: "Ich hatte keinen Platz, woanders hinzufahren. Drei Autos in der Ecke gehen nicht." Er werde mit Leclerc, mit dem er schon 2019 in Brasilien einen kapitalen Unfall hatte, über den Crash "reden, und dann ist das Thema auch durch", so Vettel.