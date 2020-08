Formel 1 in Russland : Sotschi-Veranstalter planen mit gut 30.000 Fans

Formel 1 in Russland

Charles Leclerc von Team Scuderia Ferrari beim Großen Preis von Russland in Sotschi 2019. Foto: dpa/Luca Bruno

Köln Ende September gastiert die Formel 1 in Russland. Für das Rennen in Sotschi planen die Veranstalter mit bis zu 32.000 Zuschauern. Der Ticketverkauf soll bereits begonnen haben.

Die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Russland planen eine Austragung vor Zuschauern und haben nach eigenen Angaben bereits mit dem Ticketverkauf begonnen. Beim für den 27. September angesetzten Grand Prix sollen 50 Prozent der Tribünenkapazität genutzt werden, sagte Alexej Titow vom Rennpromoter Rosgonki dem Fachmagazin Autosport: "Das bedeutet, dass die maximale Anzahl der Fans 32.000 nicht überschreiten wird." Wie viele Tickets tatsächlich bereits verkauft wurden, gab Titow nicht an.

Die Formel 1 fährt seit ihrem Saisonstart Anfang Juli hinter verschlossenen Türen und hofft, dies im Laufe des Jahres ändern zu können. Die Organisatoren in Sotschi sind nun aber die ersten, die einen solchen Plan offensiv verkünden. Am 11. Oktober soll die Formel 1 am Nürburgring fahren.