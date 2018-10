Formel 1 in Russland: Lewis Hamilton schämt sich für Teamorder

Mercedes-Pilot gewinnt in Russland : Hamilton schämt sich für Teamorder

Lewis Hamilton legt bei der Siegerehrung eine Hand auf die Schulter von Valtteri Bottas. Foto: AP/Sergei Grits

Sotschi Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Russland macht Lewis Hamilton einen großen Schritt Richtung WM-Titel. Doch der Brite schämt sich für die Teamorder. Sebastian Vettel flüchtet sich derweil in Durchhalteparolen.

Sebastian Vettel war der große Verlierer, doch nach echten Gewinnern suchte man vergeblich auf dem Podest von Sotschi. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schämte sich beinahe nach dem per Stallorder geschenkten Sieg, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas blickte nach der Zwangsversetzung auf Rang zwei ins Leere - und Ferrari-Star Vettel kann nach Platz drei beim Großen Preis von Russland nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden.

"Es wird nicht einfacher, wenn wir weiter Punkte verlieren. Ich war nie gut in Mathe. Aber man muss kein Genie sein, um das zu erkennen", sagte Vettel. Hamilton sparte sich jegliche Jubelpose. "Das ist der seltsamste Tag meiner Karriere. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Erster wurde und mich so gefühlt habe", sagte der Engländer nach dem Eingriff durch seinen Kommandostand.

Vettel hatte nach schwachen Auftritten in Monza und Singapur endlich ein fehlerfreies Rennen gezeigt. Für das Comeback im WM-Kampf genügte dies nicht. Der Rückstand auf WM-Spitzenreiter Hamilton wuchs auf 50 Punkte an, nun garantieren sogar Siege in jedem der verbleibenden fünf Saisonrennen Vettel nicht mehr den Titel.

Noch wollte er sich aber nicht geschlagen geben. "Die Möglichkeit ist nach wie vor da. Wenn Lewis vielleicht mal einen Nuller schreibt, sieht es wieder anders aus", sagte Vettel: "Aber man muss anerkennen, dass Mercedes es gut gemacht hat. Platz drei war für uns das Maximum."

Von Beginn an hatten die Mercedes-Piloten Vettel in Zusammenarbeit auf Abstand gehalten. Der Deutsche erwischte auf Startplatz drei den besseren Start als der von Rang zwei gestartete Hamilton und zog sogar leicht am Engländer vorbei. Mit Hilfe des Windschattens von Pole-Setter Bottas gelang es Hamilton aber, Vettels frühen Angriff zu parieren.

Schlechte Laune hatten am Ende dennoch beide. Der Grund: In Runde 25 forderte der Mercedes-Kommandostand den in Führung liegenden Bottas auf, Hamilton überholen zu lassen. Der Finne ließ seinen Teamkollegen mit Blick auf die Fahrer-WM wenig begeistert gewähren und setzte sein Rennen fortan als Bremsklotz für Vettel fort. "Wir mussten das machen", funkte die Box an Bottas und bat um Verständnis.

Vettel, der nach einer klugen Boxenstrategie zuvor zwischenzeitlich an Hamilton vorbeigefahren war, biss sich an Bottas die Zähne aus. Hamilton dagegen fuhr dem nun ungefährdeten Sieg entgegen.

"Es ist eine komische Situation", sagte Hamilton, der trotz des großen Schritts in Richtung fünftem WM-Titel sichtlich frustriert war: "Das Team war der Meinung, dass es das Beste für uns ist." Bottas würdigte er als "fantastischen" Charakter und Gentleman: "Es gibt nicht viele Teamkollegen, die das für dich tun würden."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff verteidigte die umstrittene Entscheidung, die Vettel als "No-Brainer", also als Selbstverständlichkeit, bezeichnete, am RTL-Mikrofon. "Wir wollten eigentlich, dass der Schnellste gewinnt, und das war heute Valtteri. Wir hatten eine missglückte Strategie, Lewis kam hinter Vettel aus der Box. Deshalb mussten wir das so machen", sagte Wolff: "Wir können genau nachvollziehen, was in Valtteri vorgeht. Er hat noch keinen Saisonsieg, heute wäre es soweit gewesen."

Was in ihm vorging, konnte Bottas nur schwer verbergen. Die Enttäuschung stand dem Finnen ins Gesicht geschrieben. "Ich habe erwartet, dass es so kommt", sagte Bottas, der seinen Vorjahressieg aufgrund der Stallorder nicht wiederholte.

Uneingeschränkte Zufriedenheit herrschte derweil bei Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Wegen eines Umbaus am Motor war er auf Startplatz 19 strafversetzt worden, zeigte dann aber ein starkes Rennen und kämpfte sich an seinem 21. Geburtstag auf den fünften Rang vor. Der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault verpasste als Zwölfter die Punkte.

(sid/old)