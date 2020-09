Großer Preis von Italien : Hamilton holt Pole - Vettel nur auf Rang 17

Monza Nächstes enttäuschendes Qualifying für Sebastian Vettel und Ferrari. Beim Heim-Grand-Prix von Italien geht der 33-Jährige nur vom 17. Startplatz ins Rennen. Die Pole Position sicherte sich Lewis Hamilton.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Monza. Der Brite sicherte sich im Qualifying am Samstag die Pole Position vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und dem Spanier Carlos Sainz im McLaren-Renault.