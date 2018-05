Formel 1 in Monte Carlo: Für Ferrari wird es eng - und Sebastian Vettel freut sich

Formel 1 in Monaco : Für Ferrari wird es eng - und Vettel freut sich

Sebastian Vettel ist vor dem dem Großen Preis von Monaco guter Dinge (Archivbild). Foto: dpa/Eric Alonso

Monte Carlo/Köln Sebastian Vettel steht unter Druck: Bei der Mercedes-Show von Barcelona war sein Ferrari erstmals in dieser Saison nicht konkurrenzfähig. In Monaco soll sich das Blatt wieder wenden.

In Monaco wird es eng für Sebastian Vettel und Ferrari - doch das ist eine ausgesprochen gute Nachricht. An das Kurvengeschlängel im Fürstentum hat der viermalige Formel-1-Weltmeister seit seinem Triumph aus dem Vorjahr schließlich allerbeste Erinnerungen. Der Glamour-Grand-Prix am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) bietet dem Heppenheimer die große Chance, den WM-Kampf mit Lewis Hamilton nach dem Rückschlag von Barcelona wieder offen zu gestalten. "Monaco ist ganz anders. Wir wissen, dass wir dort ein starkes Auto haben", sagte Vettel nach seinem vierten Platz in Spanien.

2017 waren er und sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen zwischen Sainte Devote, Mirabeau und Rascasse eine Klasse für sich und fuhren ungefährdet zum Doppelsieg. Mercedes dagegen erlebte in den engen Kehren an der Cote d'Azur seinen Tiefpunkt der Saison: Der spätere Weltmeister Hamilton kämpfte das ganze Wochenende mit seiner "Diva", am Ende musste er über Rang sieben noch froh sein. Valtteri Bottas wurde zwar Vierter, doch auch der Finne hatte mit seinem Silberpfeil der Wendigkeit der Roten nichts entgegenzusetzen.

Weil diese aber anschließend nur noch auf dem ebenfalls extrem kurvenreichen Kurs von Budapest zum großen Ferrari-Trumpf wurde, verlängerten die Konstrukteure aus Maranello beim aktuellen Boliden den Radstand ein wenig. Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist Vettel trotzdem favorisiert, während er hofft, dass seine Schützlinge "da mitspielen können".

Vettel benötigt die 25 Punkte nach der jüngsten Entwicklung sicherlich dringender als Hamilton. Für die Moral und für das WM-Klassement. Nach seinen zwei Siegen zum Saisonstart in Australien und Bahrain verpasste der 30-Jährige zuletzt dreimal in Folge das Podium. Aus 17 Punkten Vorsprung auf Hamilton wurden so binnen vier Wochen 17 Punkte Rückstand.

In China und Aserbaidschan sah Vettel noch über die Mischung aus Pech und Unvermögen hinweg - immerhin stellte Ferrari das schnellste Auto. Doch in Barcelona war die Scuderia den Silberpfeilen deutlich unterlegen, auch wegen der dünneren Spezifikationsreifen, die Einheitshersteller Pirelli wegen des großen Reifenverschleißes an den Circuit de Catalunya gebracht hatte.

In Monaco wird wieder mit normalen Pneus gefahren, was für Ferrari kein Nachteil sein dürfte. Allerdings muss die Scuderia ihren innovativen Rückspiegel wieder einmotten. Der Weltverband FIA witterte hinter der Konstruktion, die kunstvoll mit dem Cockpitschutz Halo verbunden war, ein verbotenes Aerodynamik-Element. Überhaupt sahen sich die Roten zuletzt vermehrt dem Vorwurf ausgesetzt, die Grauzone des Reglements ein bisschen zu großzügig zu interpretieren.

Vettel versucht, derartige Störfeuer nicht an sich ran zu lassen. Der einstige Hitzkopf - es ist noch kein Jahr her, da rammte er in Baku aus Wut Hamilton in die Seite - wirkt in diesem Jahr kontrolliert und geerdet. "Wenn du älter wirst, änderst du deine Sichtweise auf manche Dinge", erklärte Vettel zuletzt. Außerdem habe er den Wirbel um seine Ausraster als Hemmschuh ausgemacht: "Der ist oftmals anstrengender als der eigentliche Ärger in dem Moment." In diesem Sinne ist für ihn die jüngste Überlegenheit von Mercedes "nicht alarmierend." Es sei ja "nur ein Rennen" gewesen.

(SID)