Nicht nur Prunk und Protz Das waren die spektakulärsten Rennen in Monaco

1970 - Sir Jack Brabham verpasst letzten Sieg

Die Saison 1970 sollte die letzte in der Karriere von Sir Jack Brabham werden, der mit drei Weltmeistertiteln in den 1960ern die Formel 1 maßgeblich prägte. Beim Großen Preis von Monaco wollte der 44-Jährige Australier ein letztes Mal auf dieser Strecke brillieren. Zunächst gelang ihm das auch und er führte das Rennen deutlich an, verlor jedoch durch Überrundungen immer wieder Zeit. Jochen Rindt, der das Rennen nach einem Unfall in Spanien vorsichtig fuhr, holte zu ihm auf. So geschah es, dass Brabham in der letzten Kurve im Zuge einer Überrundung in die Leitplanke krachte und Rindt somit überraschend seinen ersten Saisonsieg feierte. Brabham konnte in dieser Saison kein Rennen mehr gewinnen.