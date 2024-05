Formel 1 in Miami Verstappen wieder auf Pole, Hülkenberg in guter Ausgangsposition

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Miami gesichert. Der Red-Bull-Pilot ließ am Samstag seinen Ferrari-Rivalen Charles Leclerc hinter sich und holte sich erstmals auf der Strecke in Florida den besten Startplatz für den Grand Prix. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Niederländer das Rennen jeweils gewonnen, aber nie die Pole Position erobert. Dritter der Qualifikation wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari.