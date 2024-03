Formel 1 Verstappen gewinnt den Saison-Auftakt in Bahrain

Am Abend ging es dann aber wirklich um den Sport, die Flutlichter gingen an, die roten Ampeln aus - und alles war, wie in der vergangenen Saison. Verstappen startete gut von der Pole Position, Leclerc kam ihm in der ersten Kurve dennoch gefährlich nahe. Es sollte allerdings bis auf Weiteres die beste Aktion des Monegassen sein. In den folgenden Runden leistete er sich zahlreiche kleine Fehler und fiel bis auf Rang fünf zurück.