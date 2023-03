„Einfach so rumgefahren“ Hülkenbergs Formel-1-Comeback endet im Niemandsland

Dabei ließ sich alles hervorragend an. In den Trainings und vor allem im Qualifying stellte er seinen Teamkollegen Kevin Magnussen, der in der Vorsaison noch das Stallduell mit Mick Schumacher gewonnen hatte, in den Schatten. Von Startplatz zehn bestand die Chance auf Punkte beim Comeback. Dann aber der leichte Kontakt mit dem Alpine von Esteban Ocon, an Hülkenbergs Haas verabschiedete sich ein Teil des Frontflügels - und das Bahrain-Rennen war praktisch gelaufen.