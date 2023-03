„Am Ende um die Goldene Ananas“ Formel-1-Rückkehrer Hülkenberg will aus Comebackrennen lernen

Haas-Pilot Nico Hülkenberg ist bei seinem Formel-1-Comeback beim Auftakt-Grand-Prix von Bahrain körperlich ordentlich beansprucht worden. „Ich fühle mich okay, ich merke aber, ich habe einen Grand Prix gefahren“, sagte der 35-Jährige nach 57 Runden in Sakhir und meinte vor allem die Auswirkungen des Bouncing auf den Piloten. Bei hohem Tempo auf langen Geraden geraten die Wagen unterschiedlich stark ins Hüpfen. „Die Autos sind ziemlich bretthart, man wird brutal durchgeprügelt. Das merke ich am meisten“, sagte Hülkenberg, der am Ende 15. wurde.