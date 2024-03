Vater Jos forderte Aus Horner soll sich zu Aussprache mit Verstappen-Manager getroffen haben

Red-Bull-Teamchef Christian Horner soll sich nach einer Frontalattacke aus dem Lager von Max Verstappen zur Aussprache mit dem Manager des Formel-1-Weltmeisters getroffen haben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Das Gespräch zwischen Raymond Vermeulen und dem schwer unter Druck stehenden Briten soll am Montag in Dubai stattgefunden haben, hieß es in Berichten britischer Medien. Horner war zuvor indirekt von Verstappens Vater Jos zum Rücktritt aufgefordert worden, da die Affäre um ein angeblich unangemessenes Verhalten des Teamchefs den Rennstall belaste.