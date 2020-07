Formel 1 : Wo Hamilton schon besser als Schumacher ist

Michael Schumacher (l.) und Lewis Hamilton. Foto: REUTERS/MAX ROSSI

Düsseldorf Lewis Hamilton dominiert die Formel 1 weiterhin nach Belieben. In dieser Saison könnte er seinen siebten Weltmeistertitel gewinnen. Damit würde er mit Michael Schumacher gleichziehen.

Der Kerpener Michael Schumacher hält zwar noch immer viele Rekorde in Königsklasse des Motorsports, jedoch hat Hamilton ihn in manchen Statistiken schon überholt. Außerdem steht er kurz davor, einige weitere Rekorde einzustellen oder zu brechen. Wir zeigen welche.

Pole-Positions Während Michael Schumacher 68 Mal ein Rennen ganz vorne startete, konnte Hamilton bereits 90 Pole-Positions erzielen. Allerdings bestritten die Formel-1-Piloten zu Schumachers Zeiten 16 bis 17 Rennen in einer Saison. Erst in seinen letzten Jahren als Rennfahrer wurde der Kalender auf 18 oder mehr Läufe ausgeweitet. Hamilton fuhr in keiner Saison weniger als 17 Rennen, meistens waren es 19 oder sogar 21 Große Preise. Auch die Rekorde zu Startplätzen in der ersten Reihe (147:116 für Hamilton) und Siegen von der Pole-Position (52:40) konnte Hamilton Schumacher in den Jahren 2017 und 2018 abnehmen und sie seitdem ausbauen.

Foto: afp 20 Bilder Das ist Lewis Hamilton

Punkte Eine weitere Statistik, in der der Brite vor dem Kerpener liegt: die meisten Rennen in Folge mit einer Platzierung in den Punkten. Schumacher schaffte dies zwischen 2001 und 2003 24 Mal. Diesen Rekord brach Kimi Räikkönen 2012 bis 2013 mit 27 Rennen. Hamilton stellte beide gleich doppelt in den Schatten, als er 2016 bis 2018 und 2018 bis 2019 jeweils 33 Mal in Serie in die Punkte fuhr. In der (bereinigten) ewigen Punktetabelle, rückwirkend mit aktuellen Punktesystem, das seit 2014 gilt, berechnet, liegt Hamilton nur knapp zurück. Die 53 Punkte Rückstand auf Schumachers 3890 kann er bestenfalls in den nächsten drei Rennen aufholen.

Podestplätze Wenn man die meisten Podestplätze in einer Saison betrachtet, liegen Schumacher und Hamilton gleichauf. Sie schafften es, wie Sebastian Vettel auch, 17 Mal in einem Jahr aufs Treppchen. Allerdings gelang das Vettel und Schumacher nur jeweils einmal, Hamilton hingegen gleich in vier Saisons. Bemerkenswert ist jedoch, dass Schumacher 2002 als einziger der drei in allen Rennen einer Saison mit dem Champagner feiern durfte. Vettel hatte 2011 genau wie Hamilton 2015 19 Rennen zu absolvieren; 2016, 2018 und 2019 standen für den Briten sogar 21 Rennen im Kalender. Noch in diesem Jahr könnte Hamilton bei den Karriere-Podestplätzen am Rekordweltmeister vorbeiziehen. 153 Mal war er bisher unter den besten Drei, damit nur zwei Mal weniger als Schumacher. Auch hier sei wieder die geringere Anzahl an Rennen pro Saison zu Schumachers Zeiten erwähnt. Allerdings ist Hamiltons absolute Startzahl deutlich geringer. In seinen 253 Starts in der Formel 1 fuhr er also in 40 Prozent der Fälle aufs Podium.

Führungen Auch die 24.110 Führungskilometer, die Michael Schumacher im Formel-1-Auto zurückgelegt hat, dürfte Lewis Hamilton bald überbieten. Da ein Rennen um die 300 Kilometer lang ist, ist es nicht unrealistisch, dass er den Rückstand von 814 Kilometern in Führung noch diese Saison erreicht. Die Zahl der Führungsrunden dürfte dahingegen deutlich schwerer zu knacken sein. Schumacher führte in insgesamt 5111 Runden das Fahrerfeld an, Hamilton gelang das bis jetzt 4605 Mal. Der 35-jährige Engländer konnte Schumacher dafür bereits in der Gesamtzahl, der von ihm angeführten Rennen übertreffen. In bisher 150 Großen Preisen konnte man den Namen Hamilton zumindest zwischenzeitlich auf dem ersten Platz lesen, Schumacher lag seinerzeit insgesamt in 142 Rennen vorne.

Siege Beim jüngsten Grand Prix in Ungarn zog Hamilton mit dem Deutschen gleich, als er seinen insgesamt achten Sieg auf der gleichen Strecke errang, Schumacher gelang dies in Frankreich. Zu den 91 Grand-Prix-Siegen des 51-jährigen Kerpeners fehlen Hamilton nur noch fünf. Dass der Brite den Rekord der meisten Siege in einer Saison von Sebastian Vettel (2013) und Michael Schumacher (2004) in diesem Jahr brechen kann, ist aufgrund der geringen Anzahl an Rennen durch die Corona-Pandemie nicht zu erwarten. Den beiden Deutschen gelangen jeweils 13 Saisonsiege, Hamilton bestes Ergebnis waren bisher elf Siege in einem Jahr, das gelang ihm jedoch gleich drei Mal (2014, 2018-2019).