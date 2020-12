Für den guten Zweck : Helm von Sebastian Vettel für 225.000 Euro versteigert

Vettel trug den sogenannten „Diversity“-Helm im November 2020 beim Rennen in der Türkei, das er als Dritter abschloss, sowie beim Großen Preis von Bahrain am ersten Advent. Foto: dpa/Murad Sezer

Abu Dhabi Ein Rennhelm von Sebastian Vettel hat 225.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hatte vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi zu der Online-Auktion aufgerufen, deren Erlös benachteiligten Kindern in Uganda und Togo zugutekommt.

Der „Regenbogen“-Helm von Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat bei einer Versteigerung 225.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Der Ex-Weltmeister will den Erlös Projekten für benachteiligte Kindern in Afrika zukommen lassen. Wie der 33-Jährige vor den letzten beiden Saisonrennen angekündigt hatte, soll es der einzige Kopfschutz aus seiner sechs Jahre währenden Ferrari-Zeit sein, der in private Hände übergeht.