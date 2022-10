Vorwürfe mit Sprengkraft : Ermittlungen wegen möglichem Budget-Betrug von Red Bull

Singapur In der Formel 1 schwelt ein Streit mit maximaler Sprengkraft: Red Bull soll die neue Budgetgrenze überschritten haben – in Max Verstappens Weltmeister-Jahr. Sollten die Ermittlungen der Fia den Verdacht bestätigen, könnte das weitreichende Konsequenzen haben.

Eigentlich ist dies ja die Stunde der ganz hohen Tiere. Die Chefetagen der Formel-1-Teams bewerfen sich mal wieder mit Schmutz, es geht um Millionen, um möglichen Budget-Betrug von Red Bull, es geht um Max Verstappens Weltmeistertitel. Und irgendwann schaltete sich dann auch der Star-Pilot selbst ein in diesen Streit, der noch ziemlich wichtig werden könnte.

„Ich weiß ja, wo das herkommt“, sagte Verstappen im Rahmen des für ihn sportlich so enttäuschenden Wochenendes in Singapur: „Die anderen Teams sprechen darüber, dabei haben sie keinerlei Informationen. Ich finde das ein bisschen dumm. Haltet einfach euren Mund.“

Und die anderen halten nun auch erstmal ihren Mund, allerdings wohl nur bis Mitte dieser Woche: Dann nämlich will der Weltverband Fia die Ergebnisse seiner Budgetprüfungen veröffentlichen, inklusive eventueller Sanktionen. Ein echtes Erdbeben für die Formel 1 scheint zumindest möglich.

Und darum geht es: Seit 2021 gibt es erstmals in der Geschichte eine Budgetobergrenze, um die Chancen im Feld anzugleichen. Vor dem Rennen in Singapur waren Berichte aufgetaucht, nach denen zwei Teams diese Grenze überschritten haben sollen. Eines davon deutlich, angeblich ist es Red Bull - im Jahr, in dem Verstappen knapp den Titel gewann.