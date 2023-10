Stunden nach dem Rennen in Austin Hamilton und Leclerc beim 50. Verstappen-Sieg disqualifiziert

Es sei „natürlich enttäuschend, nach dem Rennen disqualifiziert zu werden, aber das schmälert nicht die Fortschritte, die wir an diesem Wochenende erzielt haben“, sagte Hamilton. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff akzeptierte die Strafe. „Andere haben was richtig gemacht, wo wir was falsch gemacht haben, und die Regeln lassen keinen Spielraum“, erklärte der Österreicher: „Wir müssen die Niederlage hinnehmen, daraus lernen und am nächsten Wochenende gestärkt zurückkommen.“