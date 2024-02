Laut mehrerer Medienberichte Hamilton soll vor Sensationswechsel zu Ferrari im kommenden Jahr stehen

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) steht Medienberichten zufolge angeblich vor einem Sensationswechsel 2025 von Mercedes zu Ferrari. Dies berichtete am Donnerstag unter anderem das englische Fachmagazin „Autosport“ sowie internationale Fachmedien übereinstimmend. Eine Entscheidung über Hamiltons Zukunft in der Formel 1 wird demnach in Kürze erwartet.