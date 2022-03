Trotz Raketen-Angriff : Formel 1 hält am Plan für das Rennen in Saudi-Arabien fest

Formel 1 hält am Plan für das Rennen in Saudi-Arabien fest

Update Dschidda Ein Raketen-Angriff schockt die Formel 1 in Saudi-Arabien. Der Sport gerät zur Nebensache, ins Fahrerlager zieht Angst ein. Die Rennserie setzt ihr Training für den Grand Prix fort. Das Rennen in Dschidda soll wohl dennoch stattfinden.

Die Formel-1-Piloten um Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton steckten in Dschidda stundenlang die Köpfe zusammen - und verließen die Rennstrecke am Samstagmorgen um kurz vor drei Uhr praktisch wortlos. Der Entschluss der Formel-1-Führung, der Teams und des Veranstalters, trotz einer nahen Explosion an der Austragung des Großen Preises von Saudi-Arabien (Sonntag, 19.00 Uhr MESZ/Sky) festzuhalten, scheint unverändert zu stehen.