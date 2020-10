Haas trennt sich von Fahrer-Duo : Chance für Mick Schumacher und Hülkenberg?

Köln Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 nimmt allmählich Fahrt auf. Am Donnerstag gaben das Haas-Team und seine beiden Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen die Trennung zum Saisonende bekannt. Für die beiden freien Cockpits gibt es einige Anwärter.

Steiner wollte sich am Donnerstag in einer virtuellen Medienrunde in Portugal nicht konkret über die künftige Besetzung äußern. Man habe Grosjean und Magnussen aus Gründen der Fairness frühzeitig informiert, alles andere sei noch offen, sagte der Italiener. Masepin scheint allerdings eine Option zu sein. „Talent ist wichtiger, aber manche haben eben auch Sponsoren“, sagte Steiner: „Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht."“