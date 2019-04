Trainingsabbruch in Baku : Gullydeckel zerstört Williams-Unterboden

Baku Schrecksekunde im Formel-1-Training von Baku: Ein lockerer Gullydeckel schlägt den Unterboden am Williams von Neuling George Russell kaputt. Wegen Sicherheitsbedenken muss das Training vorzeitig abgebrochen werden.

Ein gefährlicher Zwischenfall mit einem schlecht befestigten Gullydeckel hat vor dem Formel-1-Rennen in Baku zum vorzeitigen Abbruch des ersten Trainings geführt. Etwa zwölf Minuten nach Beginn der Einheit am Freitag in Aserbaidschan fuhr der Brite George Russell mit hohem Tempo über die Straßenabdeckung, diese wurde von seinem Williams angesaugt und zerstörte spektakulär den Unterboden des Autos. Teile des schwer beschädigten Boliden flogen auf einer langen Geraden des Stadtkurses am Kaspischen Meer dabei unkontrolliert durch die Luft.