Formel 1 - Großer Preis von Ungarn: Sebastian Vettel geht nachdenklich in die Sommerpause

Budeapest Sebastian Vettel hat beim großen Preis von Ungarn den Konter im WM-Duell mit Lewis Hamilton verpasst. Ferrari schöpft sein Potenzial nicht aus. Das soll sich ändern.

Die Sonne schien noch über dem Hungaroring, als sich Sebastian Vettel mit seinem silber-blauen Oldtimer-Motorrad aufmachte in die Formel-1-Sommerferien. Ab in die Schweizer Wahlheimat zu seiner kleinen Familie, radfahren, angeln, einfach entspannen, ehe die PS-Hatz in vier Wochen im belgischen Spa weitergeht. Doch der Ferrari-Star dürfte einigen Ballast im Gepäck haben. Der erhoffte - wenn nicht gar erwartete - WM-Konter in Budapest ist ausgeblieben.