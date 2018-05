Bottas fuhr am Vormittag im ersten Training in 1:18:148 Minuten die schnellste Runde, dahinter reihte sich WM-Spitzenreiter Hamilton ein (1:18:259/Großbritannien). Vettel (1:18:585), der in Barcelona seinen 50. Grand-Prix-Sieg anstrebt, musste sich mit Rang fünf begnügen.