Großer Preis von Japan : Formel 1 bleibt mindestens bis 2024 in Suzuka

Die Formel 1 treibt ihre Pläne für die Zukunft weiter voran. Für mindestens drei weitere Jahre wird die Motorsport-Königsklasse beim Großen Preis von Japan in Suzuka zu Gast sein.

Die Formel 1 macht auch in Zukunft in Japan Station. Wie die Motorsport-Königsklasse am Samstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Suzuka International Racing Course für mindestens weitere drei Jahre bis 2024 verlängert. „Der Große Preis von Japan ist seit jeher ein Schauplatz spannender, mitreißender Dramatik“, erklärte der neue Formel-1-Chef Stefano Domenicali und verwies auf gleich elf WM-Entscheidungen in Suzuka.