Formel 1, Großer Preis von Italien 2019: Fragen und Antworten

Wer ist favorisiert?

Monza ist Ferrari-Land, und das liegt nicht nur an Tausenden in rot gekleideten Tifosi auf den Tribünen entlang der Strecke. Der Vorteil des SF90 wurde schon in Spa, wo Charles Leclerc seinen ersten Erfolg in der Formel 1 feierte, deutlich. Der Effekt dürfte sich auf der schnellsten Strecke im Kalender noch verstärken. Angesichts der zuletzt starken Auftritte gilt Leclerc als erster Sieganwärter, abzuschreiben ist Vettel aber nicht.