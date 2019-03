Ferrari-Drama in Bahrain: Vettel verliert die Nerven

Ferrari-Drama in Bahrain

Sakhir Mercedes hat einen dramatischen Absturz von Ferrari genutzt und beim Großen Preis von Bahrain den Doppelsieg gefeiert. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das zweite Saisonrennen am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

Bei Hamiltons überraschendem Erfolg vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas kam Vettel in der Wüste von Sakhir trotz anfänglicher Führung nicht über den fünften Rang hinaus - und musste im WM-Kampf einen weiteren Rückschlag einstecken. Der lange Zeit führende Pole-Setter Leclerc wurde wegen Antriebsproblemen in der Schlussphase nur Dritter. Dahinter reihte sich Max Verstappen im Red Bull ein.

"Das tut mir sehr leid für Charles, er hat das so gut gemacht", sagte Hamilton, "eigentlich hätte er dieses Rennen gewinnen müssen." Leclerc sprach von einem "ganz bitteren Tag" für Ferrari: "Das ganze Team ist enttäuscht, wir waren hier stark, dann tut dieses Ergebnis weh. Aber wir dürfen heute nicht auf das Ergebnis schauen, sondern müssen unser Potenzial sehen. Wir haben nach Melbourne den Speed wiedergefunden und werden stärker zurückkommen."

Anfangs hatte alles nach einem idealen Rennverlauf für Vettel ausgesehen. Der Deutsche gewann beim Start das Teamduell mit Leclerc, schob sich schon vor der ersten Kurve am jungen Monegassen vorbei und absolvierte die ersten Kilometer an der Spitze des Feldes.

Leclerc verkürzte jedoch den Abstand rasant, der 21-Jährige war deutlich schneller unterwegs und meldete dies auch per Funk dem Ferrari-Kommandostand. Am Ende der langen Start-Ziel-Geraden eroberte Leclerc, der zuvor auch Bottas ausmanövriert hatte, in der fünften Runde die Führung zurück.