Vettel oder Hamilton - wem liegt Austin besser?

Hamilton ist ein wahrer Texas-Experte. Seit 2014 hat er auf dem Circuit of the Americas immer gewonnen, fünf Siege in Serie bei dem gleichen Grand Prix hat bisher nur sein großes Idol Ayrton Senna geschafft. Der Brasilianer gewann in Monaco von 1989 bis 1993. Vettel gewann in Austin lediglich 2013.