Formel-1-Pilot : Grosjean meldet sich nach Horror-Crash aus dem Krankenhaus

Sakhir Romain Grosjean schickt im Patientenkittel eine Video-Botschaft aus dem Krankenhaus: Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Der Formel-1-Pilot übersteht in Bahrain einen Feuer-Unfall ohne großen Schaden.

View this post on Instagram

Am späten Sonntagabend meldete sich Grosjean selbst via Instagram-Beitrag zu Wort. In dem Video liegt er in einem Krankenhausbett und wackelt schon wieder mit den dick einbandagierten Fingern. Dazu schreibt er: „Update aus dem Krankenhaus - kann möglicherweise eine Zeit lang nicht auf alle Nachrichten antworten, die ich erhalten habe. Vielen Dank für all die Unterstützung und an die FIA und die medizinischen Teams, die sich um mich gekümmert haben. Ich hoffe, Euch alle bald wiederzusehen.“