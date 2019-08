Formel 1 : Hamilton fährt Bestzeit beim ersten Training in Ungarn

Hamilton fährt Bestzeit beim ersten Training in Ungarn

Lewis Hamilton auf dem Hungaroring in Ungarn. Foto: dpa/Laszlo Balogh

Budapest Lewis Hamilton hat beim ersten Training beim Großen Preis von Ungarn alle anderen Fahrer hinter sich gelassen. Zweiter wurde Max Verstappen - vor Sebastian Vettel.

Spitzenreiter Lewis Hamilton ist mit der Trainingsbestzeit in das letzte Grand-Prix-Wochenende vor der Sommerpause gestartet. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister drehte am Freitag im anderthalbstündigen ersten Freien Training in 1:117,233 Minuten die schnellste Runde.