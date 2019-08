Geht es für Vettel so rasant weiter?

Man ist vorsichtig bei Ferrari. Vettels Show in Hockenheim hat die Stimmung deutlich aufgehellt, doch vielleicht blendet sie auch ein wenig. Denn die technischen Probleme im Qualifying des Deutschland-Rennens hatten Vettel und seinen Teamkollegen Charles Leclerc ja erst so weit zurückgeworfen, es waren nicht die ersten Pannen der Saison. Zudem bietet der kurvige Hungaroring nun genau das Layout, das dem Ferrari bislang überhaupt nicht lag. Aber in Maranello glaubt man, dass die Updates der vergangenen Wochen fruchten. Und dass man Mercedes nun auch auf solchen Kursen Paroli bieten kann. Gewinnt Vettel übrigens auch in Ungarn nicht, dann feiert er im Sommerurlaub einen unschönen Jahrestag: Am 26. August wäre er dann genau ein Jahr ohne Formel-1-Sieg.