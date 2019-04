Formel 1 : Hamilton gewinnt in Shanghai das 1000. Rennen

Shanghai Der Deutsche Sebastian Vettel muss sich erneut Mercedes geschlagen geben. Lewis Hamilton hat das 1000. Formel-1-Rennen gewonnen. Ferrari leistete sich einen groben taktischen Fehler.

Mercedes dagegen verlässt Shanghai nach einem ungefährdeten Doppelerfolg als klarer WM-Spitzenreiter in beiden Wertungen. Bei den Fahrern übernahm der fünfmalige Champion Hamilton (England) mit seinem 75. Karrieresieg und dem sechsten China-Erfolg mit 68 Punkten erstmals in der Saison die Führung vom Finnen Bottas (62).

Während Vettel beim Start seinen dritten Platz an Leclerc verlor, zog Hamilton vor der ersten Kurve an Pole-Setter Bottas vorbei. Vettel war in der Folge deutlich schneller als sein Teamkollege, doch er fand auf der Strecke kein Vorbeikommen. Erst in der zehnten Runde wurde der Monegasse via Boxenfunk aufgefordert, schneller zu fahren - oder Vettel passieren zu lassen. Wenig später machte Leclerc zähneknirschend Platz, doch Hamilton an der Spitze war bereits neun Sekunden voraus und kein realistisches Ziel mehr für den Heppenheimer.