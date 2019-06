Welche Rolle spielt dieses Rennen in einer bislang so eintönigen Saison?

Ein Sieg für Ferrari wäre vor allem für das Selbstbewusstsein des Teams aus Maranello wichtig, eine Art Antrieb, es in diesem schwierigen Jahr weiterhin zu probieren. Ein Umschwung scheint vorerst nicht möglich. Zu groß sind die Nachteile von Vettels Auto auf Strecken, auf denen Kurven wichtiger sind als Geraden. Und zu groß ist wohl auch schon der Rückstand: 76 Punkte liegt Vettel als WM-Dritter hinter Spitzenreiter Hamilton, das sind mehr als drei Siege. Kurz vor der Saisonhalbzeit befindet sich die Scuderia in einer Phase, die im Idealfall schon früh im Jahr abgeschlossen ist: Ferrari versucht noch immer, das eigene Auto zu verstehen. Derzeit weiß man in Maranello nicht, in welche Richtung die nächsten Entwicklungsstufen zielen müssen, um doch noch das Potenzial zu entfalten. Selbst ein Erfolg in Österreich würde das grundlegende Problem noch nicht lösen.