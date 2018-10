Formel 1 GP von Mexiko 2018 - Infos zur Strecke

Deutsch-Faktor

Drei Rennen gab es seit der Rückkehr 2015 auf dem Kurs - mit drei verschiedenen Siegern. Sebastian Vettel wartet noch auf einen Erfolg in Mexiko, dafür gewann dort beim Strecken-Comeback 2015 Nico Rosberg. Vettel holte vergangenes Jahr die Pole und fuhr die schnellste Runde. Im Rennen kollidierte er in der ersten Runde mit dem späteren Sieger Max Verstappen, dann mit Lewis Hamilton, büßte so alle Siegchancen ein und wurde Vierter. Hamilton reichte Rang neun, um den Titel perfekt zu machen.