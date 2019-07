Großer Preis von Deutschland : Riesige Enttäuschung für Vettel in Hockenheim

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 24 Bilder Großer Preis von Deutschland: das Qualifying.

Hockenheim Sebastian Vettel erlebt in Hockenheim ein Debakel. Sein Ferrari lässt ihn in der Qualifikation im Stich. Der Hesse startet von ganz hinten und muss auf eine Aufholjagd bei seinem Heimrennen hoffen. Die Pole geht an den Weltmeister.

Ferrari und Sebastian Vettel haben ihrer völlig verkorksten Saison ein dramatisches Kapitel hinzugefügt. Der Heppenheimer scheiterte im Qualifying zu seinem Heimrennen in Hockenheim wegen Technikproblemen schon im ersten Durchgang und muss vom Ende des Feldes in den Großen Preis von Deutschland (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) starten. Seinen Teamkollegen Charles Leclerc ereilte im Q3 ein technisches Problem, der Monegasse qualifizierte sich nur für Rang zehn - die Pole Position ging mal wieder an Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes.

"Das ist total enttäuschend, vor allem, weil es hier passiert ist und das Auto sehr gut war", sagte Vettel: "Ich hatte am Freitag ein gutes Gefühl und heute morgen auch. Das Frustrationslevel ist jetzt extrem hoch."

Foto: REUTERS/KAI PFAFFENBACH 22 Bilder Mick Schumacher fährt im Auto seines Vaters auf dem Hockenheimring.

Schon nach wenigen Metern auf der Installationsrunde hatte Vettel einen Verlust an Leistung gemeldet und war sofort wieder an die Box gerollt. Es wurde hektisch in der Ferrari-Garage, doch die Zeit genügte nicht um das Problem mit dem Turbolader zu lösen.

Hinter Hamilton starten nun Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) und Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes ins elfte Saisonrennen. Nico Hülkenberg (Emmerich) im Renault belegte den neunten Platz.

Für Vettel war schon das Heimrennen im Vorjahr eine heftige Enttäuschung gewesen, als er in Führung liegend ins Kiesbett fuhr und einen sicheren Sieg wegschmiss. Und auch in dieser Saison voller Rückschläge ist das frühe Aus im Kampf um die Pole Position vor eigenem Publikum wohl der bislang heftigste.

Der viermalige Weltmeister hat als WM-Vierter schon 100 Punkte Rückstand auf Hamilton und wartet mit Ferrari noch auf den ersten Sieg der Saison. Auch Vettel trug mit Fahrfehlern etwa in Bahrain, Kanada und Silverstone zu dem schwachen Abschneiden bei. Vor einem Monat in Österreich musste er zudem bereits ein Qualifying wegen technischer Probleme abbrechen. Im Q1 war der Heppenheimer letztmals im Oktober 2017 beim Großen Preis von Malaysia gescheitert.

Für Vettel wird es am Sonntag nun deutlich schwerer, Wiedergutmachung für den deutschen Grand Prix 2018 zu betreiben. Noch immer wartet er zudem auf seinen ersten Sieg in Hockenheim, nur wenige Kilometer von seiner Heimat Heppenheim entfernt. Und vielleicht ist das Rennen am Sonntag die letzte Gelegenheit: In der kommenden Saison wird die Formel 1 wohl nicht nach Deutschland kommen, auch eine baldige Rückkehr ist ungewiss.

Qualifying, Endstand nach 3 Durchgängen:

1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 1:11,767 Min.; 2. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +0,346 Sek.; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +0,362; 4. Pierre Gasly (Frankreich) - Red Bull +0,755; 5. Kimi Räikkönen (Finnland) - Alfa Romeo +0,771; 6. Romain Grosjean (Frankreich) - Haas +1,084; 7. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - McLaren +1,130; 8. Sergio Perez (Mexiko) - Racing Point +1,298; 9. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Renault +1,359; 10. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 1:12,229; 11. Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo 1:12,786; 12. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas 1:12,789; 13. Daniel Ricciardo (Australien) - Renault 1:12,799; 14. Daniil Kwjat (Russland) - Toro Rosso 1:13,135; 15. Lance Stroll (Kanada) - Racing Point 1:13,450; 16. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 1:13,333; 17. Alexander Albon (Thailand) - Toro Rosso 1:13,461; 18. George Russell (Großbritannien) - Williams 1:14,721; 19. Robert Kubica (Polen) - Williams 1:14,839; Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari ausgeschieden

(sef/sid)