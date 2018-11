Großer Preis von Brasilien: Vettel macht in Qualifying Waage kaputt

Vettel macht in Qualifying Waage kaputt

Sao Paolo Lewis Hamilton hat sich beim Qualifying zum Großen Preis von Brasilien die Spitzenposition gesichert. Der Deutsche Sebastian Vettel kam nur auf Rang zwei - und kassierte obendrein eine Strafe.

Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.10 Uhr MEZ/RTL) gesichert. Der Mercedes-Frontmann drehte im Qualifying am Samstag in Sao Paulo die schnellste Runde, sicherte sich damit die insgesamt 82. Pole Position seiner Karriere und verwies Sebastian Vettel im Ferrari auf den zweiten Platz.

"Das war schon ein hartes Qualifying mit dem Hin und Her, die Ferraris sind unglaublich schnell an diesem Wochenende", sagte Hamilton: "Ich wusste zwischendurch nicht, wo ich stehe, in der letzten Runde musste ich noch mal alles rausholen."