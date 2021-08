Zwei Wochen vor Formel-1-Rennen : Geschäftsführerin der Rennstrecke in Spa offenbar ermordet

Geschäftsführerin der Rennstrecke in Spa offenbar ermordet

Die Rennstrecke in Spa ist eine der berühmtesten der Welt. Foto: Fast Media

Spa-Francorchamps Eine schreckliche Nachricht aus Belgien: Dort wurde die Geschäftsführerin der Rennstrecke in Spa-Francorchamps offenbar ermordert.

Trauer in der Motorsportwelt: Nathalie Maillet, Geschäftsführerin der Traditions-Rennstrecke im belgischen Spa, ist in der Nacht zu Sonntag in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge soll die 51-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Zudem seien zwei weitere Leichen gefunden worden, bei denen es sich um den Ehemann und eine Freundin Maillets handeln soll.